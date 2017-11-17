Экс-главу предприятия обвиняют в мошенничестве на 819 млн рублей в Ростове

Как выяснили правоохранители, 50-летний обвиняемый оформил в банке кредитную линию и получил 819 млн рублей, не собираясь их возвращать.

Затем руководитель предприятия заключил фиктивные договоры поставки продукции с контрагентом, перечислил на его расчетные счета привлеченные средства и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.