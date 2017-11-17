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10:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-главу предприятия обвиняют в мошенничестве на 819 млн рублей в Ростове

Обвинение в мошенничестве на сумму 819 млн рублей предъявлено бывшему гендиректору одного из крупных предприятий донской столицы.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, экс-главе предприятия инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как выяснили правоохранители, 50-летний обвиняемый оформил в банке кредитную линию и получил 819 млн рублей, не собираясь их возвращать.

Затем руководитель предприятия заключил фиктивные договоры поставки продукции с контрагентом, перечислил на его расчетные счета привлеченные средства и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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