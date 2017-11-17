Подросток «защищал» пьяного отчима: 5 полицейских пострадали в драке в Карагандинской области

Источник: Tengrinews

По данным правоохранительных органов, мужчина, выпив дома, вышел во двор пообщаться со знакомыми, которые распивали спиртное на лавочке. Участковый инспектор сделал мужчинам замечание. Однако, мужчина, оскорбляя полицейского, нанес ему удар, после чего сотрудники сочли необходимым задержать его и доставить в отдел полиции. Но, он, активно сопротивляясь, вынудил их вызвать подмогу. Соседи сообщили о происходящем сожительнице.

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«Она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбежала во двор и начала оскорблять полицейских и бросаться на них, стремясь “отбить мужа”. Вслед за матерью выбежал несовершеннолетний, оскорбляя сотрудников полиции нецензурной бранью, стараясь помочь отчиму, что и привело его на скамью подсудимых», — сообщили в суде.

В конфликте с данной семьей пострадали пять сотрудников полиции. В результате, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области было рассмотрено уголовное дело по обвинению всех троих по части 1 статьи 378 «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей» и части 1 статьи 380 «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей» УК РК.