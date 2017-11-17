Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
В России могут ввести налог на смерть
В Якутии пропал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Виктория Лопырева стала студенткой
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
В России увеличивают наказание за сдачу жилья нелегалам
Как обезопасить жилье с помощью умных гаджетов
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
10:27 (мск), источник: Tengrinews

Подросток «защищал» пьяного отчима: 5 полицейских пострадали в драке в Карагандинской области

17-летний подросток и его мать выбежали на «защиту» пьяного отчима, в результате драки пострадали пять полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Карагандинской области.

Источник: Tengrinews

По данным правоохранительных органов, мужчина, выпив дома, вышел во двор пообщаться со знакомыми, которые распивали спиртное на лавочке. Участковый инспектор сделал мужчинам замечание. Однако, мужчина, оскорбляя полицейского, нанес ему удар, после чего сотрудники сочли необходимым задержать его и доставить в отдел полиции. Но, он, активно сопротивляясь, вынудил их вызвать подмогу. Соседи сообщили о происходящем сожительнице.

Читайте также
Перестрелку из-за сбежавшей невесты устроили жители Жамбылской области

«Она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбежала во двор и начала оскорблять полицейских и бросаться на них, стремясь “отбить мужа”. Вслед за матерью выбежал несовершеннолетний, оскорбляя сотрудников полиции нецензурной бранью, стараясь помочь отчиму, что и привело его на скамью подсудимых», — сообщили в суде.

В конфликте с данной семьей пострадали пять сотрудников полиции. В результате, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области было рассмотрено уголовное дело по обвинению всех троих по части 1 статьи 378 «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей» и части 1 статьи 380 «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей» УК РК.

«Подсудимые, включая несовершеннолетнего, полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Приговором суда несовершеннолетний признан виновным. По совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно к отбытию назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, за ним установлен пробационный контроль», — прокомментировали в суде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Штраф за неубранные собачьи экскременты хотят ввести в Казахстане
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал электрический грузовик Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь