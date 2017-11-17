В центре Москвы мошенники обманули продавца криптовалюты на 15 млн рублей

Источник: AP 2017

«В службу “02” обратился гражданин и сообщил о том, что он находится по адресу: Москва, Малый Черкасский переулок, в офисе, где 10 человек отобрали у него 15 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе работы оперативной группы установлено, что 16 ноября потерпевший совместно со своим брокером прибыл на ранее назначенную встречу с неким мужчиной в офис в центре Москвы. Темой встречи была покупка криптовалюты (обмен электронных денег на наличные). Встреча началась в 11:30, примерно через час все условия были оговорены, и участники перешли к расчетам.

Хозяин офиса позвонил неизвестному, и в помещение вошел мужчина, который принес в пакете деньги и удалился. Участники переговоров пересчитали денежные средства: сумма составила 15,1 миллиона рублей. После этого потерпевший перевел биткоины со своего электронного счета на электронный счет хозяина офиса и должен был забрать принесенные наличные.

Однако в этот момент в офис вошли шесть-восемь человек крепкого телосложения, ростом выше среднего, все с бородами и похожи между собой. Пояснив, что хозяин офиса мошенник и что они ищут его уже две недели, они увели его из помещения, забрав все 15,1 миллиона рублей, предназначающихся потерпевшему, и скрылись.

Со слов очевидцев удалось установить, что указанные граждане покидали здание двумя группами: первая забрала деньги, ее очевидцы на выходе не видели, а вторая группа, в которую входил хозяин офиса, после выхода на улицу разбежалась врассыпную.

Потерпевший рассказал, что встречу организовал его биржевой агент. Последний пояснил, что его с хозяином офиса познакомил человек, с которым он знаком на протяжении года полные его данные он не помнит, но может показать адрес проживания. Кроме того, установлено, что хозяин офиса снял указанное помещение за наличный расчет под чужим именем, при этом никаких документов составлено не было.