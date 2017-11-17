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10:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вылетевший в Новосибирск самолет вернулся в Норильск из-за неисправности

Лайнер должен был прибыть в аэропорт «Толмачёво» в 14:50, сейчас рейс задерживается до 20:40, по информации онлайн-табло воздушной гавани.

Вылетевший в Новосибирск самолет вернулся в Норильск из-за неисправности, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судно вылетело по маршруту «Норильск — Новосибирск» в 9:45. Во время полета возникли технические неполадки — сработал датчик неисправности.

«Экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 07:04 по Москве воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска», — пояснили в прокуратуре.

На борту лайнера находились 67 пассажиров. Все они ожидают вылета в норильском аэропорту. Согласно информации онлайн-табло «Толмачёво», самолет должен прибыть в Новосибирск в 20:40.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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