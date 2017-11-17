Вылетевший в Новосибирск самолет вернулся в Норильск из-за неисправности
Лайнер должен был прибыть в аэропорт «Толмачёво» в 14:50, сейчас рейс задерживается до 20:40, по информации
Лайнер должен был прибыть в аэропорт «Толмачёво» в 14:50, сейчас рейс задерживается до 20:40, по информации
Вылетевший в Новосибирск самолет вернулся в Норильск
Судно вылетело по маршруту «Норильск — Новосибирск» в 9:45. Во время полета возникли технические неполадки — сработал датчик неисправности.
«Экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 07:04 по Москве воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска», — пояснили в прокуратуре.
На борту лайнера находились 67 пассажиров. Все они ожидают вылета в норильском аэропорту. Согласно информации
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.