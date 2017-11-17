Вылетевший в Новосибирск самолет вернулся в Норильск из-за неисправности, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судно вылетело по маршруту «Норильск — Новосибирск» в 9:45. Во время полета возникли технические неполадки — сработал датчик неисправности.

«Экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 07:04 по Москве воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска», — пояснили в прокуратуре.

На борту лайнера находились 67 пассажиров. Все они ожидают вылета в норильском аэропорту. Согласно информации онлайн-табло «Толмачёво», самолет должен прибыть в Новосибирск в 20:40.