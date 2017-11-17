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10:41 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске возле СТЦ «Мега» произошло серьёзное ДТП

Один человек пострадал.

В Омске возле СТЦ «Мега» произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».

Авария произошла сегодня, 17 ноября, возле торгового комплекса Мега. Столкнулись два автомобиля. Одна из машин марки Daewoo Nexia при столкновении вылетел в кювет. Омичи в комментариях под записью пишут, что водитель иномарки пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что сегодня это не первый случай ДТП. Из-за гололёда на магистралях города много аварий, которые приводят к пробкам.

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