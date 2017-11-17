В Омске возле СТЦ «Мега» произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».

Авария произошла сегодня, 17 ноября, возле торгового комплекса Мега. Столкнулись два автомобиля. Одна из машин марки Daewoo Nexia при столкновении вылетел в кювет. Омичи в комментариях под записью пишут, что водитель иномарки пострадал.

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