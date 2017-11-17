В Уфе пьяный адвокат насмерть сбил пешехода
1 октября в Уфе адвокат, будучи подшофе, превысил скорость и, нарушив не одно правило дорожного движения, сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
1 октября в Уфе адвокат, будучи подшофе, превысил скорость и, нарушив не одно правило дорожного движения, сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Следком республики возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Идет разбирательство.
-Назначена