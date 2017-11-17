Водитель иномарки в Казани сбил на переходе 31-летнего мужчину
(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину, сообщили в
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(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину, сообщили в
Вечером в четверг 45-летний водитель «Тойоты» напротив дома № 34 по улице Волгоградская сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга и переломом скуловой кости.