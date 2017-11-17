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15:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Водитель иномарки в Казани сбил на переходе 31-летнего мужчину

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил 31-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Вечером в четверг 45-летний водитель «Тойоты» напротив дома № 34 по улице Волгоградская сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга и переломом скуловой кости.

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