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10:58 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре сгорел жилой двухэтажный дом

Инцидент произошел в центре города после полуночи.

Краснодар. 17 нояб. — Новая Кубань. Около часа ночи в экстренные службы краевой столицы поступила информация о возгорании дома на пересечении улиц Рашпилевской и Гоголя. На место ЧП выехала бригада спасателей в составе 31 человека, было задействовано 7 единиц техники.

Пожарным потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать пожар. Огонь повредил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из горящего дома эвакуировали 4 человека, информации о погибших и пострадавших нет.

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