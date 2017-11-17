В Краснодаре сгорел жилой двухэтажный дом
Инцидент произошел в центре города после полуночи.
Инцидент произошел в центре города после полуночи.
Краснодар. 17 нояб. — Новая Кубань. Около часа ночи в экстренные службы краевой столицы поступила информация о возгорании дома на пересечении улиц Рашпилевской и Гоголя. На место ЧП выехала бригада спасателей в составе 31 человека, было задействовано 7 единиц техники.
Пожарным потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать пожар. Огонь повредил 200 квадратных метров, сообщили в
Из горящего дома эвакуировали 4 человека, информации о погибших и пострадавших нет.