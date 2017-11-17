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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Роструд инициировал проверку «Хабаровских авиалиний» после крушения L-410

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Роструд инициировал проверку «Хабаровских авиалиний» после крушения самолета, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем в среду при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Погибли все, кроме девочки 3,5 лет.

«В связи с крушением самолета Л-410, в результате которого погибли шесть человек, в том числе два члена экипажа, Роструд инициировал проверку соблюдения трудового законодательства в КГУП «Хабаровские авиалинии», — говорится в сообщении Минтруда.

Вместе с тем в настоящее время сформирована комиссия по расследованию случившегося под председательством представителя территориального органа Роструда в Хабаровском крае, организовано взаимодействие с ГУМЧС России по Хабаровскому краю и администрацией Аяно-Майского муниципального района.

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