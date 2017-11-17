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11:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чайковском пожарные спасли восемь человек из горящего дома

Возгорание произошло из-за чайника, который один из жильцов оставил на плите и уснул.

В Чайковском халатность одного из жильцов пятиэтажки по улице Декабристов едва не привела к трагедии.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в одной из квартир поступило утром 16 ноября около 8.30. Как выяснилось, хозяин поставил чайник на газовую плиту и уснул. Проснулся он только тогда, когда почувствовал запах дыма. В этот момент на кухне вовсю полыхали кухонный гарнитур, пол, стены и потолок. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП пожарные первым делом вывели на улицу восемь жильцов, которые могли пострадать от огня. После чего за четыре минуты потушили огонь.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового прибора: мужчина допустил размещение горючих предметов (деревянный кухонный гарнитур) на расстоянии менее 20 см от плиты.

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