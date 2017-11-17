В Чайковском пожарные спасли восемь человек из горящего дома

В Чайковском халатность одного из жильцов пятиэтажки по улице Декабристов едва не привела к трагедии.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в одной из квартир поступило утром 16 ноября около 8.30. Как выяснилось, хозяин поставил чайник на газовую плиту и уснул. Проснулся он только тогда, когда почувствовал запах дыма. В этот момент на кухне вовсю полыхали кухонный гарнитур, пол, стены и потолок. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП пожарные первым делом вывели на улицу восемь жильцов, которые могли пострадать от огня. После чего за четыре минуты потушили огонь.