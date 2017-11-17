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11:00 (мск), источник: СуперОмск

Экс-министра транспорта Илюшина не удалось вытащить из СИЗО

Как ранее писал «СуперОмск», защита Олега Илюшина, бывшего министра транспортного комплекса Омской области, подала жалобу на арест подзащитного после приговора Первомайского райсуда.

Источник: Reuters

Адвокаты экс-чиновника считали, что подзащитного неправомерно взяли под стражу после оглашения обвинительного приговора, поскольку приговор на данный момент еще не вступил в силу. В пример защита приводила «дело Кировлеса», когда Навального и Офицерова сначала арестовали, но почти сразу освободили из СИЗО до «засиливания» приговора.

Впрочем, эти и другие доводы на Омский областной суд не возымели воздействия. Жалобу адвоката Евгения Забуги оставили без удовлетворения, таким образом Илюшин останется в СИЗО. Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В то же время далее будет обжаловаться и сам приговор, вынесенный в отношении Олега Илюшина и экс-министра финансов Риты Фоминой. Соответствующие жалобы подали адвокаты осужденных: уже упомянутый Евгений Забуга, а также Елена Мутьева и Александр Желещиков.

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