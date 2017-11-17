Экс-министра транспорта Илюшина не удалось вытащить из СИЗО
Как ранее писал «СуперОмск», защита Олега Илюшина, бывшего министра транспортного комплекса Омской области, подала жалобу на арест подзащитного после приговора Первомайского райсуда.
Как ранее писал «СуперОмск», защита Олега Илюшина, бывшего министра транспортного комплекса Омской области, подала жалобу на арест подзащитного после приговора Первомайского райсуда.
Адвокаты
Впрочем, эти и другие доводы на Омский областной суд не возымели воздействия. Жалобу адвоката Евгения Забуги оставили без удовлетворения, таким образом Илюшин останется в СИЗО. Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
В то же время далее будет обжаловаться и сам приговор, вынесенный в отношении Олега Илюшина и