Экс-министра транспорта Илюшина не удалось вытащить из СИЗО

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Адвокаты экс-чиновника считали, что подзащитного неправомерно взяли под стражу после оглашения обвинительного приговора, поскольку приговор на данный момент еще не вступил в силу. В пример защита приводила «дело Кировлеса», когда Навального и Офицерова сначала арестовали, но почти сразу освободили из СИЗО до «засиливания» приговора.

Впрочем, эти и другие доводы на Омский областной суд не возымели воздействия. Жалобу адвоката Евгения Забуги оставили без удовлетворения, таким образом Илюшин останется в СИЗО. Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.