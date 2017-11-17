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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидцы: В Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали четыре школы

На месте работают полицейские, МЧС и «скорая помощь».

Источник: Комсомольская правда

И снова в школах Петербурга эвакуация. На десять утра 17 ноября известно об анонимных звонках о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех школах.

О том, что идет эвакуация детей и учителей из школы номер 547 Красносельского района, в соцсетях сообщили родители школьников. Спустя несколько минут стало известно, что эвакуируют и 185 школу.

— Что-то случилось и в 176 школе, полиция, скорая, пожарная на месте. Говорят, мину ищут, — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте очевидцы.

— 561 школа в Калининском районе та же беда, — написала в соцсети Юлия Киприянова.

Как долго продлится проверка, пока не известно.

Напомним, в конце сентября из-за угрозы взрыва тоже эвакуировали несколько школ. «Минеров» 338 школы на Октябрьской набережной нашли быстро — ими оказался 13-летний мальчик и 14-летняя девочка.

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