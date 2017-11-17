Очевидцы: В Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали четыре школы
На месте работают полицейские, МЧС и «скорая помощь».
На месте работают полицейские, МЧС и «скорая помощь».
И снова в школах Петербурга эвакуация. На десять утра 17 ноября известно об анонимных звонках о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех школах.
О том, что идет эвакуация детей и учителей из школы номер 547 Красносельского района, в соцсетях сообщили родители школьников. Спустя несколько минут стало известно, что эвакуируют и 185 школу.
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— 561 школа в Калининском районе та же беда, — написала в соцсети Юлия Киприянова.
Как долго продлится проверка, пока не известно.
Напомним, в конце сентября