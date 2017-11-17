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11:07 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего 35-летнего Валитова Андрея Тимерхановича, который 14 ноября рано утром уехал на своем серебристом ZAZ Chance с госномером Т725МС/96, сообщает пресс-служба УМВД по уральской столице.

Заявление о пропаже мужчины подала его жена. Рост Андрея Валитова составляет 174 см, волосы светло-русые, короткие, телосложение плотное, глаза зеленые, шрам на правой руке, мизинец не сгибается. Был одет в вязаную шапку красного цвета, темный костюм, сзади эмблема герба Российской Федерации, по бокам полоски в виде триколора, кроссовки «Найк» черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валитова Андрея Тимерхановича, полиция просит сообщить ее по телефону дежурной части ОП № 11 (343) 356−42−11 и по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358−71−61.

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