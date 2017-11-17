На пешеходном переходе в Трехгорном погибла судебный пристав
В Трехгорном вчера, 16 ноября, водитель «Хонды» на нерегулированном пешеходном переходе сбил женщину.
В Трехгорном вчера, 16 ноября, водитель «Хонды» на нерегулированном пешеходном переходе сбил женщину.
Полиция ведет расследование смертельного ДТП.
Выяснилось, пострадавшая — судебный
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП России по Челябинской области, Светлана Анатольевна Киселева проработала в службе более 13 лет — с 2004 года, была судебным