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11:14 (мск), источник: Uralpress.ru

На пешеходном переходе в Трехгорном погибла судебный пристав

В Трехгорном вчера, 16 ноября, водитель «Хонды» на нерегулированном пешеходном переходе сбил женщину.

Полиция ведет расследование смертельного ДТП.

Выяснилось, пострадавшая — судебный пристав-исполнитель Светлана Киселева.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП России по Челябинской области, Светлана Анатольевна Киселева проработала в службе более 13 лет — с 2004 года, была судебным приставом-исполнителем по Катав-Ивановскому району, она пользовалась уважением у коллег. У нее осталась взрослая дочь. Коллектив УФССП окажет семье погибшей необходимую материальную помощь и моральную поддержку.

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