На пешеходном переходе в Трехгорном погибла судебный пристав

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП России по Челябинской области, Светлана Анатольевна Киселева проработала в службе более 13 лет — с 2004 года, была судебным приставом-исполнителем по Катав-Ивановскому району, она пользовалась уважением у коллег. У нее осталась взрослая дочь. Коллектив УФССП окажет семье погибшей необходимую материальную помощь и моральную поддержку.