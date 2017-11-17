Школьницу в Троицке ранили в глаз линейкой

Ученица третьего класса получила травму во время перемены. Она была в коридоре, когда второклассник с разбегу ткнул ей линейкой в глаз. После случившегося девочку доставили в больницу, однако местные врачи оказались бессильны. Было решено отправить пострадавшую в Челябинск.

В Челябинской области началась проверка по факту получения травмы глаза ученицей 3 класса.

«В ноябре текущего года из средней школы города Троицка в лечебное учреждение была доставлена ученица 3 класса с травмой глаза. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, травму девочки треугольником причинил ученик второго класса», — сообщили в СКР по региону.

Также, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям руководства учебного учреждения.