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11:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Школьницу в Троицке ранили в глаз линейкой

Школьнице из Троицка (Челябинская область) ранили линейкой глаз. Травма оказалась настолько серьезной, что третьеклассницу пришлось перевозить в больницу Челябинска.

Ученица третьего класса получила травму во время перемены. Она была в коридоре, когда второклассник с разбегу ткнул ей линейкой в глаз. После случившегося девочку доставили в больницу, однако местные врачи оказались бессильны. Было решено отправить пострадавшую в Челябинск.

В Челябинской области началась проверка по факту получения травмы глаза ученицей 3 класса.

«В ноябре текущего года из средней школы города Троицка в лечебное учреждение была доставлена ученица 3 класса с травмой глаза. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, травму девочки треугольником причинил ученик второго класса», — сообщили в СКР по региону.

Также, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям руководства учебного учреждения.

Известно, что челябинские медики спасли глаз девочки, а вот зрение не удалось восстановить. Для этого придется пройти длительное лечение в Москве.

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