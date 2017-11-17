Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Два человека пострадали в результате ДТП с участием ВАЗа и грузовика на трассе
Два человека пострадали в результате ДТП с участием ВАЗа и грузовика на трассе
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел около 7.00 на 21-м километре трассы.
Автомобиль ВАЗ-2104, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик МАЗ.
В результате столкновения водитель и пассажир «четверки» с травмами доставлены в больницу.
Правоохранители начали проверку по факту аварии.