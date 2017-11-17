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11:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Дело о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге дошло до суда

В Екатеринбурге прокуратура направила уголовное дело по обвинению Руслана Оглы, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на улице Депутатская в сентябре 2016 года.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит его по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями «склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия» и «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия».

Напомним, инцидент произошел в начале сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств — всего более 20 человек; с другой — сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем — якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в мае этого года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу — о мошенничестве с жильем. В итоге «цыгана Диму» отправили в колонию.

«В результате конфликта один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, отчего он потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в область голову и туловища Шишова. В связи с заключением Русланом Оглы досудебного соглашения, материалы в отношении него выделены в отдельное производство», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело было выделено из основного уголовного дела в связи с заключением с этим обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку мужчина полностью признал свою вину, подробно пояснив о своих преступных действиях и роли своих сообщников, содействуя следствию. Расследование указанного выделенного уголовного дела уже завершено, в связи с чем оно направлено в суд», — сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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