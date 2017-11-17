Дело о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге дошло до суда
В Екатеринбурге прокуратура направила уголовное дело по обвинению Руслана Оглы, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на улице Депутатская в сентябре 2016 года.
В Екатеринбурге прокуратура направила уголовное дело по обвинению Руслана Оглы, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на улице Депутатская в сентябре 2016 года.
Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит его по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями «склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия» и «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия».
Напомним, инцидент произошел в начале сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его
Добавим, в мае этого года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу — о мошенничестве с жильем. В итоге «цыгана Диму» отправили в колонию.
«В результате конфликта один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, отчего он потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в область голову и туловища Шишова. В связи с заключением Русланом Оглы досудебного соглашения, материалы в отношении него выделены в отдельное производство», — сообщили Накануне.RU в
«Уголовное дело было выделено из основного уголовного дела в связи с заключением с этим обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку мужчина полностью признал свою вину, подробно пояснив о своих преступных действиях и роли своих сообщников, содействуя следствию. Расследование указанного выделенного уголовного дела уже завершено, в связи с чем оно направлено в суд», — сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.