Лжеполицейского осудили в Хабаровске

В Центральном районном суде Хабаровска вынесли приговор 46-летнему лжеполицейскому, который предлагал своим знакомым купить у него изъятые автомобили и мотоциклы по низкой цене. На самом деле доступа к конфискату у хабаровчанина не было, а в органах мужчина никогда не работал, сообщает портал «Губерния».

Деньги мошеннику отдали более десятка жителей Хабаровского края и ЕАО. От обманутых клиентов самозваный сотрудник МВД получил в общей сложности 17 млн рублей.

«Желавшим приобрести автомобили и мотоциклы подсудимый предлагал внести предоплату в полном размере и, получив денежные средства, продолжал создавать видимость, что осуществляет деятельность, связанную с реализацией автомобилей. При этом он придумывал различные истории, которыми объяснял, что в настоящее время невозможно оформить документы», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Никонова.

Полицейские при поддержке бойцов СОБРа задержали фигуранта уголовного дела в декабре прошлого года. Тогда было известно лишь о трех потерпевших. С покупателями мужчина встречался лично, называя им заманчивые цены. Например, «Тойоту Ленд Крузер Прадо» 2001 года выпуска хабаровчанин обещал продать всего за 60 тысяч рублей. Некоторые планировали приобрести у него сразу несколько автомобилей. Из 13 потерпевших, которые позже обратились в полицию, машину получил лишь один. Правда, радость была недолгой.

«Потенциальный покупатель отдал злоумышленнику без расписок и поручений около 1,5 млн рублей. Спустя некоторое время фигурант предоставил потерпевшему обещанный автомобиль, однако, как выяснилось позже, данное транспортное средство обвиняемый арендовал в коммерческой организации, которая предоставляла услуги по прокату автотранспорта», — прокомментировала специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Полтора миллиона — не самая большая сумма заказа. Один из потерпевших отдал аферисту порядка 9 млн рублей. Это более половины той суммы, которую фигурант нелегально заработал за три года — с 2013-го по 2016-й.

Деньги так и не нашли, но суд обязал фигуранта вернуть их обманутым покупателям. Интересно, что по документам ликвидного имущества у хабаровчанина нет. Похоже, что средства он тратил на красивую жизнь.