Лжеполицейского осудили в Хабаровске
Мошенник торговал несуществующими машинами, убеждая клиентов, что у него есть доступ к конфискату.
Мошенник торговал несуществующими машинами, убеждая клиентов, что у него есть доступ к конфискату.
В Центральном районном суде Хабаровска вынесли приговор 46-летнему лжеполицейскому, который предлагал своим знакомым купить у него изъятые автомобили и мотоциклы по низкой цене. На самом деле доступа к конфискату у хабаровчанина не было, а в органах мужчина никогда не работал, сообщает портал «Губерния».
Деньги мошеннику отдали более десятка жителей Хабаровского края и ЕАО. От обманутых клиентов самозваный сотрудник МВД получил в общей сложности 17 млн рублей.
«Желавшим приобрести автомобили и мотоциклы подсудимый предлагал внести предоплату в полном размере и, получив денежные средства, продолжал создавать видимость, что осуществляет деятельность, связанную с реализацией автомобилей. При этом он придумывал различные истории, которыми объяснял, что в настоящее время невозможно оформить документы», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Никонова.
«Потенциальный покупатель отдал злоумышленнику без расписок и поручений около 1,5 млн рублей. Спустя некоторое время фигурант предоставил потерпевшему обещанный автомобиль, однако, как выяснилось позже, данное транспортное средство обвиняемый арендовал в коммерческой организации, которая предоставляла услуги по прокату автотранспорта», — прокомментировала специалист
Полтора миллиона — не самая большая сумма заказа. Один из потерпевших отдал аферисту порядка 9 млн рублей. Это более половины той суммы, которую фигурант нелегально заработал за три года — с 2013-го по 2016-й.
Деньги так и не нашли, но суд обязал фигуранта вернуть их обманутым покупателям. Интересно, что по документам ликвидного имущества у хабаровчанина нет. Похоже, что средства он тратил на красивую жизнь.
В деле практически нет смягчающих обстоятельств. Более того, мошенничал горожанин в период условного срока, который получил за аналогичные преступления. Приговор — шесть лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.