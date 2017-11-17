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12:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Посетителя магазина задержали с поддельными купюрами в Челябинске

Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно нажала тревожную кнопку.

Челябинца задержали с поддельной купюрой в магазине, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел 16 ноября в одном из крупных гипермаркетов города. Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно для покупателя нажала кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Челябинска. В настоящее время мужчина находится в полиции.

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