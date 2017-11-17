Посетителя магазина задержали с поддельными купюрами в Челябинске
Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно нажала тревожную кнопку.
Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно нажала тревожную кнопку.
Челябинца задержали с поддельной купюрой в магазине, сообщают в
Инцидент произошел 16 ноября в одном из крупных гипермаркетов города. Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно для покупателя нажала кнопку тревожной сигнализации.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Челябинска. В настоящее время мужчина находится в полиции.