Посетителя магазина задержали с поддельными купюрами в Челябинске

Челябинца задержали с поддельной купюрой в магазине, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел 16 ноября в одном из крупных гипермаркетов города. Заметив фальшивую банкноту, кассир незаметно для покупателя нажала кнопку тревожной сигнализации.