Молодой мужчина подозревается в убийстве брата топором в Ардатовском районе Нижегородской области
По сведениям регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в с. Кузятово.
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По сведениям регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в с. Кузятово.
В ходе бытовой ссоры младший брат ударил старшего топором по голове. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что житель Шахунского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына.