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11:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Молодой мужчина подозревается в убийстве брата топором в Ардатовском районе Нижегородской области

По сведениям регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в с. Кузятово.

В ходе бытовой ссоры младший брат ударил старшего топором по голове. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Шахунского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына.

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