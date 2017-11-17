В Омске начали судить бывшего министра имущественных отношений Меренкова

Ему инкриминируется восемь эпизодов по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».

Сегодня, 17 ноября, проходит предварительное слушание по делу, которое находится в производстве судьи Владислава Сторожука. По неофициальной информации, ранее, работая в Следственном комитете, он участвовал в расследовании против экс-министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева, а также в другом громком деле — в отношении бывшего начальника регионального УФМС Владимира Аллеса. В качестве судьи рассматривал дело по факту хищения 200 млн рублей «Омсктехуглерода», обвиняемым по которому проходит уволенный замгендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный.

Как ранее писал «СуперОмск», следствие полагает, что с 2008 по 2012 гг. Меренков в сговоре с Юрием Гамбургом, который возглавлял депимущества, незаконно предоставил гражданам и организациям 26 участков общей площадью более 5,5 гектара под огороды. Также фирме «Крона» достался участок на 26 гектаров под предлогом благоустройства и организации зоны отдыха. Ущерб городской казне оценивается в 200 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что чиновник не принял мер, чтобы повысить арендную плату «Омскводоканала» за 2009−2012 годы, в результате бюджет недополучил более 884 млн рублей, а инфраструктура водоснабжения серьезно износилась, оставшись без капитальных вложений.