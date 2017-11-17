В Омске начали судить бывшего министра имущественных отношений Меренкова
Центральный районный суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего замдиректора департамента имущественных отношений Омска и
Центральный районный суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего замдиректора департамента имущественных отношений Омска и
Ему инкриминируется восемь эпизодов по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».
Сегодня, 17 ноября, проходит предварительное слушание по делу, которое находится в производстве судьи Владислава Сторожука. По неофициальной информации, ранее, работая в Следственном комитете, он участвовал в расследовании против
Как ранее писал «СуперОмск», следствие полагает, что с 2008 по 2012 гг. Меренков в сговоре с Юрием Гамбургом, который возглавлял депимущества, незаконно предоставил гражданам и организациям 26 участков общей площадью более 5,5 гектара под огороды. Также фирме «Крона» достался участок на 26 гектаров под предлогом благоустройства и организации зоны отдыха. Ущерб городской казне оценивается в 200 млн рублей.
Кроме того, обвинение утверждает, что чиновник не принял мер, чтобы повысить арендную плату «Омскводоканала» за 2009−2012 годы, в результате бюджет недополучил более 884 млн рублей, а инфраструктура водоснабжения серьезно износилась, оставшись без капитальных вложений.
Отметим, арест Меренкову был около месяца назад продлен до 28 ноября.