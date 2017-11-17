На Кубани водитель грузовика погиб после столкновения с автомобилем «Renault»
Авария произошла 16 ноября в Щербиновском районе.
Авария произошла 16 ноября в Щербиновском районе.
Краснодар. 17 нояб. — Новая Кубань. ДТП случилось в 7:45 на 208 километре автодороги Краснодар — Ейск.
62-летний пенсионер за рулем автомобиля «ВИС» с прицепом на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Renault», движущемуся по главной дороге, и врезался в иномарку. Водитель грузовика погиб на месте происшествия, 57-летний водитель легковой машины был госпитализирован.
Все обстоятельства ДТП уточняются, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля не имел права управлением т/с, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.