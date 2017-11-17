На Кубани водитель грузовика погиб после столкновения с автомобилем «Renault»

62-летний пенсионер за рулем автомобиля «ВИС» с прицепом на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Renault», движущемуся по главной дороге, и врезался в иномарку. Водитель грузовика погиб на месте происшествия, 57-летний водитель легковой машины был госпитализирован.