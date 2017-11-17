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12:37 (мск), источник: Kazinform

Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК — Сегодня утром в Усть-Каменогорске огнеборцы в ходе пожара спасли 4 человек и 78 эвакуировали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«Пожар возник в квартире 5 этажа жилого девятиэтажного дома на проспекте Сатпаева. Огнем охватило сгораемые детали инвалидной коляски и пол. Служба пожаротушения к месту пожара прибыла за 5 минут. Соседи сообщили, что в горящей квартире проживает инвалид. Огнеборцы, не теряя времени, взломали дверь и в аппаратах дыхания проникли в помещение. Мужчина, 1978 года рождения, инвалид 2 группы, лежал на кровати. Пожарные быстро его подняли и вынесли из очага возгорания, после чего передали скорой помощи, мужчина не пострадал», — рассказали в ДЧС.

В подъезде дома создалось сильное задымление, и огнеборцы также вынесли из соседних квартир дедушку, 1930 года рождения, и 2 детей. Параллельно их коллеги эвакуировали из дома 78 человек. Пожар ликвидировали за несколько минут. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По причине пожара отрабатываются версии неосторожное обращение с огнем и несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава службы пожаротушения.

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