Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

«Пожар возник в квартире 5 этажа жилого девятиэтажного дома на проспекте Сатпаева. Огнем охватило сгораемые детали инвалидной коляски и пол. Служба пожаротушения к месту пожара прибыла за 5 минут. Соседи сообщили, что в горящей квартире проживает инвалид. Огнеборцы, не теряя времени, взломали дверь и в аппаратах дыхания проникли в помещение. Мужчина, 1978 года рождения, инвалид 2 группы, лежал на кровати. Пожарные быстро его подняли и вынесли из очага возгорания, после чего передали скорой помощи, мужчина не пострадал», — рассказали в ДЧС.



В подъезде дома создалось сильное задымление, и огнеборцы также вынесли из соседних квартир дедушку, 1930 года рождения, и 2 детей. Параллельно их коллеги эвакуировали из дома 78 человек. Пожар ликвидировали за несколько минут. Жертв и пострадавших нет.



Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По причине пожара отрабатываются версии неосторожное обращение с огнем и несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава службы пожаротушения.