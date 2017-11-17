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12:41 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Спор новосибирских оборонных институтов дошел до арбитражного суда

НИИЭП требует от ИПФ 10,4 млн рублей.

АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) требует взыскать с АО «Институт прикладной физики» (ИПФ) более 10 млн руб. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Новосибирской области.

Согласно материалам дела, НИИЭП требует признать необоснованным отказ в приемке выполненных работ и взыскать 10,4 млн руб. Предварительное заседание назначено на 5 декабря 2017 года.

В ответе на запрос Sibnovosti.ru, в НИИЭП не уточнили, с чем именно связано это требование. В письме, подписанном гендиректором предприятия Амиром Алямовым, лишь подтверждается факт обращения в суд.

«На сегодняшний день имеется спорная ситуация по исполнению договорных обязательств в части приемки и оплаты фактически выполненных АО “НИИЭП” работ. Второго ноября АО “НИИЭП” направил исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области. Суд примет решение о необоснованности или обоснованности предъявленных исковых требований», — говорится в ответе на запрос.

Оба предприятия выполняют оборонные заказы. Входящий в структуру госкорпорации «Ростех» НИИЭП — ведущее российское предприятие по созданию систем ближней локации и бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения. В марте 2017 года сайт ОАО НПО «Курганприбор» сообщал том, что председатель совета директоров этой компании Сергей Муратов приобрел ИПФ.

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