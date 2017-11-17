В Уфе школьницы устроили жестокую драку

Судя по видео, имя одной из девочек — Полина. Как видно на кадрах, она нападает на другую школьницу, а затем заставляет ее встать на колени. Другие подростки снимают это на видео и просят «добить» ее соперницу. При этом девочка, снимающая все происходящее на видеокамеру мобильного телефона, комментирует драку, используя совсем недетские выражения.