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12:34 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе школьницы устроили жестокую драку

В социальных сетях горожане распространили видеозапись жестокой драки между двумя девочками-подростками. По информации очевидцев, конфликт произошел между ученицами 7 класса башкирской гимназии № 140.

Судя по видео, имя одной из девочек — Полина. Как видно на кадрах, она нападает на другую школьницу, а затем заставляет ее встать на колени. Другие подростки снимают это на видео и просят «добить» ее соперницу. При этом девочка, снимающая все происходящее на видеокамеру мобильного телефона, комментирует драку, используя совсем недетские выражения.

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