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14:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани суд арестовал ещё одного сотрудника челнинского ОБОП

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). По решению Советского районного суда Казани ещё один сотрудник Набережночелнинского «шестого отдела» отправлен под домашний арест.

Сергей Якупов пробудет под домашним арестом до 12 января, об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Сергея Якупова подозревают в причастности к уголовному делу Даниля Закирова, экс-начальника отдела, который в настоящее время находится под домашним арестом. По версии следствия, Якупов мог иметь отношение к организации занятий проституцией.

Аналогичные обвинения предъявлены исполняющему обязанности начальника отдела Азату Садриеву, который взят судом под стражу также до 12 января. На данный момент по делу проходят пятеро полицейских: экс-начальник отдела Даниль Закиров, его экс-зам Даниль Шакиров, исполняющий обязанности начальника Азат Садриев и его заместитель Радик Галимуллин и теперь новый фигурант — Сергей Якупов.

Полицейских также обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. Дело связано с несколькими осужденными, среди которых мензелинский бизнесмен Бармашов, который заявил, что сотрудники полиции над ним издевались и пытались отжать его бизнес.

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