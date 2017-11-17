В Казани суд арестовал ещё одного сотрудника челнинского ОБОП
(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). По решению Советского районного суда Казани ещё один сотрудник Набережночелнинского «шестого отдела» отправлен под домашний арест.
(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). По решению Советского районного суда Казани ещё один сотрудник Набережночелнинского «шестого отдела» отправлен под домашний арест.
Сергей Якупов пробудет под домашним арестом до 12 января, об этом ИА «Татар-информ» рассказали в
Сергея Якупова подозревают в причастности к уголовному делу Даниля Закирова,
Аналогичные обвинения предъявлены исполняющему обязанности начальника отдела Азату Садриеву, который взят судом под стражу также до 12 января. На данный момент по делу проходят пятеро полицейских:
Полицейских также обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. Дело связано с несколькими осужденными, среди которых мензелинский бизнесмен Бармашов, который заявил, что сотрудники полиции над ним издевались и пытались отжать его бизнес.