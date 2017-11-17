В Казани суд арестовал ещё одного сотрудника челнинского ОБОП

Сергей Якупов пробудет под домашним арестом до 12 января, об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Сергея Якупова подозревают в причастности к уголовному делу Даниля Закирова, экс-начальника отдела, который в настоящее время находится под домашним арестом. По версии следствия, Якупов мог иметь отношение к организации занятий проституцией.

Аналогичные обвинения предъявлены исполняющему обязанности начальника отдела Азату Садриеву, который взят судом под стражу также до 12 января. На данный момент по делу проходят пятеро полицейских: экс-начальник отдела Даниль Закиров, его экс-зам Даниль Шакиров, исполняющий обязанности начальника Азат Садриев и его заместитель Радик Галимуллин и теперь новый фигурант — Сергей Якупов.