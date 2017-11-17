Задержан собкор украинского радио в Беларуси по подозрению в шпионаже

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Зураб Аласаиня, председатель НОИ Украины сообщил на своей странице в Facebook о задержании в Беларуси собкора UA: Украинское радио, гражданина Украины Павла Шаройко.

«Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется», — написал Аласания.

По его словам, согласно неофициальной информации Шаройко предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже».