В Оргееве за одну ночь под колесами автомобилей погибли два человека
Первая трагедия произошла вечером, вторая под утро.
Первая трагедия произошла вечером, вторая под утро.
В первом случае водитель, управлявший фурой, не заметил пешехода, в результате чего произошла трагедия. Водителем оказался гражданин Украины.
Водитель заявил сотрудникам полиции, что не заметил пешехода
Вторая трагедия произошла в 5:50. 58-летний уроженец Бельц, находясь за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter, сбил в селе Бравича пешехода, также оправдываясь тем, что был ослеплен фарами встречной машины.
Микроавтобус передвигался по неосвещенной трассе, в результате чего сбил человека, переходящего дорогу вне пешеходного перехода. Водитель был проверен на наличие алкоголя в крови, тест показал отрицательный результат, отметила офицер
Сейчас сотрудники полиции проводят расследование.