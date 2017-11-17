В Оргееве за одну ночь под колесами автомобилей погибли два человека

Источник: Actualitati.md

В первом случае водитель, управлявший фурой, не заметил пешехода, в результате чего произошла трагедия. Водителем оказался гражданин Украины.

Водитель заявил сотрудникам полиции, что не заметил пешехода из-за того, что его ослепили фары машины, ехавшей по встречке. От полученных травм пешеход скончался на месте, уточнила офицер пресс-службы ИП Оргеева Диана Максим для today.md.

Вторая трагедия произошла в 5:50. 58-летний уроженец Бельц, находясь за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter, сбил в селе Бравича пешехода, также оправдываясь тем, что был ослеплен фарами встречной машины.

Микроавтобус передвигался по неосвещенной трассе, в результате чего сбил человека, переходящего дорогу вне пешеходного перехода. Водитель был проверен на наличие алкоголя в крови, тест показал отрицательный результат, отметила офицер пресс-службы.