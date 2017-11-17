На Урале СК проверит «ядовитую» квартиру для детей-сирот
В Ивделе семью заселили в дом, построенный из токсичных материалов.
В Ивделе семью заселили в дом, построенный из токсичных материалов.
Информацию о проживании семьи из трех человек в некачественном жилье начали проверять следователи Свердловской области.
Об инциденте СК узнал от СМИ: на сайте одного из федеральных каналах появился сюжет о том, что семья получила квартиру в качестве жилья для
Сейчас идет доследственная проверка. Как сообщает