На Урале СК проверит «ядовитую» квартиру для детей-сирот

Об инциденте СК узнал от СМИ: на сайте одного из федеральных каналах появился сюжет о том, что семья получила квартиру в качестве жилья для детей-сирот, но в скором времени родители и ребенок были экстренно госпитализированы. Роспотребнадзор обнаружил, что в некоторых квартирах дома превышены нормы бензола.