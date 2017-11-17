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12:52 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале СК проверит «ядовитую» квартиру для детей-сирот

В Ивделе семью заселили в дом, построенный из токсичных материалов.

Из-за отравления родителей и ребенка госпитализировали.

Информацию о проживании семьи из трех человек в некачественном жилье начали проверять следователи Свердловской области.

Об инциденте СК узнал от СМИ: на сайте одного из федеральных каналах появился сюжет о том, что семья получила квартиру в качестве жилья для детей-сирот, но в скором времени родители и ребенок были экстренно госпитализированы. Роспотребнадзор обнаружил, что в некоторых квартирах дома превышены нормы бензола.

Сейчас идет доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба СК по региону, следователи будут изучать документацию по строительству дома и соблюдению норм при строительстве. Чтобы понять точную причину ухудшения состояния здоровья трех человек, проведут необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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