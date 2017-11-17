Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с адвокатом в Уфе

В Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению адвоката в «нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

По версии следствия 1 октября этого года в Уфе, пьяный адвокат на машине не уступил дорогу пешеходу и сбил его. От травм пешеход скончался.