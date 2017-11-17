Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с адвокатом в Уфе
Адвоката подозревают в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.
Адвоката подозревают в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.
В Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению адвоката в «нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает
По версии следствия 1 октября этого года в Уфе, пьяный адвокат на машине не уступил дорогу пешеходу и сбил его. От травм пешеход скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза для установления причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.