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12:44 (мск), источник: АиФ Уфа

Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с адвокатом в Уфе

Адвоката подозревают в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по подозрению адвоката в «нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

По версии следствия 1 октября этого года в Уфе, пьяный адвокат на машине не уступил дорогу пешеходу и сбил его. От травм пешеход скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза для установления причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

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