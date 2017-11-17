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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Кронштадта сообщил о «многоярусной закладке взрывчатки» в жилых домах

Сейчас он в полиции, правоохранители ждут, когда он протрезвеет.

В Кронштадте живут бдительные мужчины. А когда «навеселе», так даже чересчур. Один из таких местных жителей сначала принял «на грудь», а потом — сантехников за террористов. И поспешил позвонить в полицию и всем, кому надо.

Он набрал на своем телефоне номер «112» и рассказал о возможной «многоярусной закладке взрывчатки» в жилых домах номер 6, 8 и 10 по Гидростроительной улице, где меняют трубы. Туда выехали специалисты ОМОН, полиции, МЧС. Они искали бомбы, но, к счастью, ничего не нашли. Даже жильцов не эвакуировали.

Зато нашли звонившего. Чересчур бдительный мужчина находился в квартире по улице Станюковича. Но когда до него добрались полицейские, он со страху уже так напился, что и разговаривать с представителями правопорядка был не в состоянии.

Его отвезли в участок. Как только протрезвеет, так и допросят.

Сегодня, к слову, эвакуации идут по всему Петербургу — уже эвакуируют 20 школ, несколько торговых центров, Академию художеств.

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