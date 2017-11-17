В Витебске грабитель напал на мужчину в подъезде

Жертвой преступника стал 44-летний житель областного центра. Грабитель напал на него вечером в подъезде дома и пытался отнять деньги. «Атакованный мужчина не растерялся, оказал активное сопротивление и практически одолел обидчика. Задержать грабителя он не смог лишь потому, что преступник воспользовался возникшей заминкой в момент, когда открылась дверь подъезда. Незнакомец сумел выскочить на улицу и поспешно скрылся», — рассказал Андрей Семенихин.
Поисками преступника занялись сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД, следователи и эксперты. Правоохранители отсмотрели записи камер видеонаблюдения, провели весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, что преступление совершил нигде не работающий, ранее неоднократно судимый витебчанин 1973 года рождения, который только пару месяцев назад освободился из мест лишения свободы.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.