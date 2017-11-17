В Витебске грабитель напал на мужчину в подъезде

Жертвой преступника стал 44-летний житель областного центра. Грабитель напал на него вечером в подъезде дома и пытался отнять деньги. «Атакованный мужчина не растерялся, оказал активное сопротивление и практически одолел обидчика. Задержать грабителя он не смог лишь потому, что преступник воспользовался возникшей заминкой в момент, когда открылась дверь подъезда. Незнакомец сумел выскочить на улицу и поспешно скрылся», — рассказал Андрей Семенихин.