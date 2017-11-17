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12:42 (мск), источник: Nur.kz

Я не монстр: убийцам психиатра вынесли приговор в Костанае

Один из подсудимых просил назначить ему максимальное наказание.

Источник: Nur.kz

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области поставлена точка в нашумевшем деле об убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Зауреш Изалдину, заказчицу убийства, приговорили к 25 годам лишения свободы, при этом женщина лишена права заниматься врачебной деятельностью на три года.

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Руслан Гафаров получил наказание в виде лишения свободы на 24 года и 6 месяцев, Болат Китибаев — на 22 года, Виктор Кодатенко — 15 лет.

Отметим, что накануне осужденным дали возможность выступить с последним словом. Свою вину полностью отрицала Зауреш Изалдина. Такую же позицию выбрал и Руслан Гафаров. Болат Китибаев попросил прощения у семьи убитой и всю вину взял на себя. Он даже попросил суд назначить ему максимально возможное наказание.

«Я не монстр. Я не понимал, что делал. Я вырос в детдоме. Меня никто не гладил никогда по голове, я не знаю, что такое мама или папа. Но я знаю, что должен ответить за содеянное, ведь умер человек. Ваша честь, прошу назначить мне максимальное наказание», — сказал Китибаев.

Сознался в содеянном и Виктор Кодатенко. «Я знаю, что это невозможно, но прошу близких Рашиды Сандыбаевой понять и простить меня», — обратился он к родственникам убитой.

Напомним, 20 февраля этого года в Костанае было найдено тело некогда главного врача областной психиатрической больницы Рашиды Сандыбаевой. Ей нанесли более 30 ножевых ранений. С февраля до апреля были задержаны все подозреваемые. Это — заведующая отделением диспансера Зауреш Изалдина, которая, по версии обвинения, мечтала занять место главврача.

Помочь ей взялся бывший пациент клиники Руслан Гафаров, которому Изалдина когда-то помогла. Он подключил к делу Болата Китибаева и Виктора Кодатенко. Они то и стали исполнителями жестокого убийства.

За время судебного следствия выяснилось, что покушение готовилось и на главного врача областной психиатрической больницы Бакытжана Койшина. Во время судебного следствия трое подсудимых изменили свои первоначальные показания и заявили, что на них оказывалось физическое и психологическое давление со стороны сотрудников полиции. Однако, проверка не выявила никаких подтверждений словам осужденных.

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Я не монстр: убийцам психиатра вынесли приговор в Костанае
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