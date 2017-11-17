Я не монстр: убийцам психиатра вынесли приговор в Костанае
Один из подсудимых просил назначить ему максимальное наказание.
Один из подсудимых просил назначить ему максимальное наказание.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области поставлена точка в нашумевшем деле об убийстве
Зауреш Изалдину, заказчицу убийства, приговорили к 25 годам лишения свободы, при этом женщина лишена права заниматься врачебной деятельностью на три года.
Руслан Гафаров получил наказание в виде лишения свободы на 24 года и 6 месяцев, Болат Китибаев — на 22 года, Виктор Кодатенко — 15 лет.
Отметим, что накануне осужденным дали возможность выступить с последним словом. Свою вину полностью отрицала Зауреш Изалдина. Такую же позицию выбрал и Руслан Гафаров. Болат Китибаев попросил прощения у семьи убитой и всю вину взял на себя. Он даже попросил суд назначить ему максимально возможное наказание.
«Я не монстр. Я не понимал, что делал. Я вырос в детдоме. Меня никто не гладил никогда по голове, я не знаю, что такое мама или папа. Но я знаю, что должен ответить за содеянное, ведь умер человек. Ваша честь, прошу назначить мне максимальное наказание», — сказал Китибаев.
Сознался в содеянном и Виктор Кодатенко. «Я знаю, что это невозможно, но прошу близких Рашиды Сандыбаевой понять и простить меня», — обратился он к родственникам убитой.
Напомним, 20 февраля этого года в Костанае было найдено тело некогда главного врача областной психиатрической больницы Рашиды Сандыбаевой. Ей нанесли более 30 ножевых ранений. С февраля до апреля были задержаны все подозреваемые. Это — заведующая отделением диспансера Зауреш Изалдина, которая, по версии обвинения, мечтала занять место главврача.
Помочь ей взялся бывший пациент клиники Руслан Гафаров, которому Изалдина
За время судебного следствия выяснилось, что покушение готовилось и на главного врача областной психиатрической больницы Бакытжана Койшина. Во время судебного следствия трое подсудимых изменили свои первоначальные показания и заявили, что на них оказывалось физическое и психологическое давление со стороны сотрудников полиции. Однако, проверка не выявила никаких подтверждений словам осужденных.