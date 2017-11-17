В Волгограде пойдет под суд наркобанда из шести человек
Волгоградские полицейские завершили расследование уголовного дела по незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает
Волгоградские полицейские завершили расследование уголовного дела по незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает
Следствие установило, что с февраля по ноябрь 2016 года пятеро жителей Волгограда и один гражданин Украины в возрасте от 21 до 42 лет занимались сбытом «синтетики». Один из участников на арендованной машине перевозил порошок из Москвы. Остальные занимались хранением, фасовкой на мелкие партии и передачей наркотиков покупателям через тайники.
С ноября 2016 по март 2017 года полиция смогла задержать всех подозреваемых при попытке сбыта. У них изъяли более трех килограммов синтетических наркотиков трех видов.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием
В ходе расследования допросили более 40 свидетелей, провели свыше 90 судебных экспертиз. Все шестеро взяты под стражу, трое из них вину в содеянном признали.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.