В Волгограде пойдет под суд наркобанда из шести человек

Следствие установило, что с февраля по ноябрь 2016 года пятеро жителей Волгограда и один гражданин Украины в возрасте от 21 до 42 лет занимались сбытом «синтетики». Один из участников на арендованной машине перевозил порошок из Москвы. Остальные занимались хранением, фасовкой на мелкие партии и передачей наркотиков покупателям через тайники.

С ноября 2016 по март 2017 года полиция смогла задержать всех подозреваемых при попытке сбыта. У них изъяли более трех килограммов синтетических наркотиков трех видов.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного.

В ходе расследования допросили более 40 свидетелей, провели свыше 90 судебных экспертиз. Все шестеро взяты под стражу, трое из них вину в содеянном признали.