Собкор украинского радио Шаройко не выходил на связь две недели
Посольство Украины пока не подтверждает и не опровергает сообщения о задержании собкора «Украинского радио».
Посольство Украины пока не подтверждает и не опровергает сообщения о задержании собкора «Украинского радио».
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Павел Шаройко и его родные не выходили на связь последние две недели, сообщили на сайте радио «UA: Украинское радио».
О задержании Шаройко сообщили в Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), также об этом рассказала журналистка Светлана Мялик со ссылкой на жену корреспондента.
Как отметили в самом НТКУ, последние две недели на связь с редакцией не выходил ни Шаройко, ни его семья. Не отвечали они также на электронные письма.
Посольство Украины в Беларуси пока не подтверждает и не опровергает факт задержания. Sputnik в дипмиссии сообщили о том, что посол и
Без комментариев ситуацию оставили и в КГБ республики.
Шаройко работал собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси, также он сотрудничал с информационным агентством «Униан». Жил и работал в республике Шаройко не первый год — помимо прочего, он успел подружиться с некоторыми белорусскими журналистами. Активно Шаройко освещал встречи контактной группы, праздники украинской культуры и другие темы.