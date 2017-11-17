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13:35 (мск), источник: Sputnik.by

Собкор украинского радио Шаройко не выходил на связь две недели

Посольство Украины пока не подтверждает и не опровергает сообщения о задержании собкора «Украинского радио».

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Павел Шаройко и его родные не выходили на связь последние две недели, сообщили на сайте радио «UA: Украинское радио».

О задержании Шаройко сообщили в Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), также об этом рассказала журналистка Светлана Мялик со ссылкой на жену корреспондента.

Как отметили в самом НТКУ, последние две недели на связь с редакцией не выходил ни Шаройко, ни его семья. Не отвечали они также на электронные письма.

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Посольство Украины в Беларуси пока не подтверждает и не опровергает факт задержания. Sputnik в дипмиссии сообщили о том, что посол и пресс-атташе находятся в командировке, а имеющего полномочия комментировать ситуацию сотрудника сейчас нет.

Без комментариев ситуацию оставили и в КГБ республики.

Шаройко работал собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси, также он сотрудничал с информационным агентством «Униан». Жил и работал в республике Шаройко не первый год — помимо прочего, он успел подружиться с некоторыми белорусскими журналистами. Активно Шаройко освещал встречи контактной группы, праздники украинской культуры и другие темы.

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