Собкор украинского радио Шаройко не выходил на связь две недели

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Павел Шаройко и его родные не выходили на связь последние две недели, сообщили на сайте радио «UA: Украинское радио».

О задержании Шаройко сообщили в Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), также об этом рассказала журналистка Светлана Мялик со ссылкой на жену корреспондента.

Как отметили в самом НТКУ, последние две недели на связь с редакцией не выходил ни Шаройко, ни его семья. Не отвечали они также на электронные письма.

Посольство Украины в Беларуси пока не подтверждает и не опровергает факт задержания. Sputnik в дипмиссии сообщили о том, что посол и пресс-атташе находятся в командировке, а имеющего полномочия комментировать ситуацию сотрудника сейчас нет.

Без комментариев ситуацию оставили и в КГБ республики.