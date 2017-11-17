Жители двух районов Воронежской области сидели без света из-за незаконной вырубки деревьев

Источник: Новости Воронежа

Сразу в двух районах Воронежской области на этой неделе жители оставались без света из-за того, что производилась незаконная вырубка деревьев.

Как сообщают в МРСК Центра, аварийное отключение электроснабжения произошло 11 ноября 2017 года. Утром — в Каменском, а вечером в Семилукском районе.

«И в первом, и во втором случае отключение произошло по причине падения спиленных деревьев на провода воздушных линий электропередач», — отметили энергетики. И добавили, что эти работы проходили без согласования с ними и с нарушением технологии валки деревьев.

Без света остались дома и соцобъекты в населенных пунктах Крутец, Рыбальчино и Губарево.

«Нашими специалистами электроснабжение было восстановлено, — пояснили в МРСК Центра. — Заявления о привлечении к ответственности виновных направлены в правоохранительные органы».