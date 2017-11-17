Жители двух районов Воронежской области сидели без света из-за незаконной вырубки деревьев
Виновных в этом теперь могут привлечь к ответственности.
Виновных в этом теперь могут привлечь к ответственности.
Сразу в двух районах Воронежской области на этой неделе жители оставались без света
Как сообщают в МРСК Центра, аварийное отключение электроснабжения произошло 11 ноября 2017 года. Утром — в Каменском, а вечером в Семилукском районе.
«И в первом, и во втором случае отключение произошло по причине падения спиленных деревьев на провода воздушных линий электропередач», — отметили энергетики. И добавили, что эти работы проходили без согласования с ними и с нарушением технологии валки деревьев.
Без света остались дома и соцобъекты в населенных пунктах Крутец, Рыбальчино и Губарево.
«Нашими специалистами электроснабжение было восстановлено, — пояснили в МРСК Центра. — Заявления о привлечении к ответственности виновных направлены в правоохранительные органы».
Отметим, по всем вопросам по поводу работ вблизи с линиями электропередач необходимо звонить по номеру 8−800−50−50−115.