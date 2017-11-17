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13:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Всех уральских детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, выписали из больницы и отправили домой

Из ярославской областной детской больницы № 3 выписали последних пятерых детей, которые пострадали в результате ДТП по Ярославлем.

Это последние дети, кто до вчерашнего дня оставался на лечении в Ярославле. Завтра утром ребята в сопровождении сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской области, педагогов и представителей администрации Свердловской области", — сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Напомним, 8 ноября в Ростовском районе региона вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Автобус, который принадлежал туристическому агентству «Яроблтур», столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин. Водителя грузовика заключили под стражу.

10 ноября часть детей вернулась в Екатеринбург. Отметим, ранее ярославский уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин предложил присвоить водителю автобуса звание «Герой России».

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