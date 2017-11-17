Всех уральских детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, выписали из больницы и отправили домой

Это последние дети, кто до вчерашнего дня оставался на лечении в Ярославле. Завтра утром ребята в сопровождении сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской области, педагогов и представителей администрации Свердловской области", — сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Напомним, 8 ноября в Ростовском районе региона вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Автобус, который принадлежал туристическому агентству «Яроблтур», столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика.