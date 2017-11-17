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13:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ищут мужчину, ограбившего кассира магазина крупной торговой сети

Преступник в медицинской маске ворвался в помещение перед закрытием и забрал деньги.

В Перми сотрудники полиции разыскивают преступника, ограбившего магазин крупной торговой сети.

По словам очевидцев, нападение произошло 16 ноября около 23 часов в магазин крупной торговой сети на шоссе Космонавтов в Перми. Перед самым закрытием в помещение вошёл мужчина в медицинской маске, ударил кассира и забрал из кассы всю выручку.

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию подтвердили.

«В полицию поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов Индустриального района. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ведомстве.

Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нападавший был одет в чёрные куртку с капюшоном, трикотажную шапку и перчатки, ярко синие спортивные штаны с широкими белыми лампасами и тёмные ботинки.

Тех, кто узнал мужчину, просят позвонить в полицию.

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