В Перми ищут мужчину, ограбившего кассира магазина крупной торговой сети
Преступник в медицинской маске ворвался в помещение перед закрытием и забрал деньги.
Преступник в медицинской маске ворвался в помещение перед закрытием и забрал деньги.
В Перми сотрудники полиции разыскивают преступника, ограбившего магазин крупной торговой сети.
По словам очевидцев, нападение произошло 16 ноября около 23 часов в магазин крупной торговой сети на шоссе Космонавтов в Перми. Перед самым закрытием в помещение вошёл мужчина в медицинской маске, ударил кассира и забрал из кассы всю выручку.
В ГУ МВД по Пермскому краю информацию подтвердили.
«В полицию поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов Индустриального района. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и
Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нападавший был одет в чёрные куртку с капюшоном, трикотажную шапку и перчатки, ярко синие спортивные штаны с широкими белыми лампасами и тёмные ботинки.
Тех, кто узнал мужчину, просят позвонить в полицию.