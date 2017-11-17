В Перми ищут мужчину, ограбившего кассира магазина крупной торговой сети

В Перми сотрудники полиции разыскивают преступника, ограбившего магазин крупной торговой сети.

По словам очевидцев, нападение произошло 16 ноября около 23 часов в магазин крупной торговой сети на шоссе Космонавтов в Перми. Перед самым закрытием в помещение вошёл мужчина в медицинской маске, ударил кассира и забрал из кассы всю выручку.

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию подтвердили.

«В полицию поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов Индустриального района. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ведомстве.

Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нападавший был одет в чёрные куртку с капюшоном, трикотажную шапку и перчатки, ярко синие спортивные штаны с широкими белыми лампасами и тёмные ботинки.