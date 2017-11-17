Во Владивостоке из-за снегопада произошло больше 40 ДТП за несколько часов
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Свыше 40 ДТП произошло за несколько часов во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Свыше 40 ДТП произошло за несколько часов во Владивостоке
«Плохая видимость привела к росту
Водителей личного автотранспорта просят воздержаться от поездок.
В места концентрации ДТП направлены дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.
По данным Примгидромета, снег прекратится во Владивостоке в ночь на субботу. Вечером усилится северный ветер. На дорогах гололед и снежный накат. Днем в субботу без существенных осадков. В ночь на субботу циклон продолжит смещаться на восток над Японском морем вблизи побережья Приморья. Снег пройдет на значительной территории края, сильнее всего — на