Во Владивостоке из-за снегопада произошло больше 40 ДТП за несколько часов

«Плохая видимость привела к росту дорожно-транспортных происшествий. Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы. Перекрыто движение на ряде автодорог краевой столицы… С начала снегопада во Владивостоке зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, снег прекратится во Владивостоке в ночь на субботу. Вечером усилится северный ветер. На дорогах гололед и снежный накат. Днем в субботу без существенных осадков. В ночь на субботу циклон продолжит смещаться на восток над Японском морем вблизи побережья Приморья. Снег пройдет на значительной территории края, сильнее всего — на юго-востоке и востоке региона.