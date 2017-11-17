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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке из-за снегопада произошло больше 40 ДТП за несколько часов

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Свыше 40 ДТП произошло за несколько часов во Владивостоке из-за снегопада, ограничен въезд большегрузов в город, также закрыты несколько дорог, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Плохая видимость привела к росту дорожно-транспортных происшествий. Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы. Перекрыто движение на ряде автодорог краевой столицы… С начала снегопада во Владивостоке зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Водителей личного автотранспорта просят воздержаться от поездок.

В места концентрации ДТП направлены дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.

По данным Примгидромета, снег прекратится во Владивостоке в ночь на субботу. Вечером усилится северный ветер. На дорогах гололед и снежный накат. Днем в субботу без существенных осадков. В ночь на субботу циклон продолжит смещаться на восток над Японском морем вблизи побережья Приморья. Снег пройдет на значительной территории края, сильнее всего — на юго-востоке и востоке региона.

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 Во Владивостоке из-за снегопада произошло больше 40 ДТП за несколько часов
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