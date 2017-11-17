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13:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Слесарь-сантехник погиб в Нижнем Новгороде во время работы

Слесарь-сантехник московского ЗАО «Триада холдинг» погиб во время погрузочных работ в Нижнем Новгороде. Об этом 17 ноября 2017 года сообщила государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 15 ноября 2017 года в обеденный перерыв слесарь-сантехник на территории базы осуществлял погрузку полиэтиленовых труб с помощью погрузчика. Во время работ погрузочное оборудование завалилось набок. Работник попытался выпрыгнуть из погрузчика, но его задело металлической балкой. В результате происшествия мужчина скончался.

Погибший слесарь-сантехник грузил трубы, принадлежащие ООО «Полимер Ока». Эта организация является арендатором территории базы ЗАО «Триада-Холдинг». Погибший слесарь-сантехник работал в ООО «Полимер Ока» по гражданско-правовому договору.

Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай со смертельным исходом, произошедший на нижегородской территории базы, принадлежащей московской строительной организации ЗАО «Триада-Холдинг» с 43-летним слесарем-сантехником. Также проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. устанавливается правомерность выполнения погибшим погрузочных работ на спецтехнике, а также подготовленность его безопасным методам работы.

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