Слесарь-сантехник погиб в Нижнем Новгороде во время работы

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 15 ноября 2017 года в обеденный перерыв слесарь-сантехник на территории базы осуществлял погрузку полиэтиленовых труб с помощью погрузчика. Во время работ погрузочное оборудование завалилось набок. Работник попытался выпрыгнуть из погрузчика, но его задело металлической балкой. В результате происшествия мужчина скончался.

Погибший слесарь-сантехник грузил трубы, принадлежащие ООО «Полимер Ока». Эта организация является арендатором территории базы ЗАО «Триада-Холдинг». Погибший слесарь-сантехник работал в ООО «Полимер Ока» по гражданско-правовому договору.