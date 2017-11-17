Россиянин в Минске украл у курьера фотоаппарат за Br6 тыс
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске россиянин украл привезенный ему курьером фотоаппарат за Br6 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске россиянин украл привезенный ему курьером фотоаппарат за Br6 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Столичные правоохранители задержали 40-летнего гражданина России, который ограбил курьера
«К преступлению он подготовился тщательно, продумал все до деталей, даже купил женскую куртку, шляпку и ботинки 36-го размера. Они создавали эффект присутствия женщины в квартире, что было ему на руку, — отметил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Николай Шибалко. — В
Фотоаппарат остался у злоумышленника. Чтобы жертва не смогла позвать на помощь через окна, россиянин снял с них ручки. А под лестницей в подъезде спрятал утюг, который накануне похитил из квартиры. «Что касается женской куртки, шляпки и ботинок, то злоумышленник купил их накануне. Одежду повесил в прихожей, возле двери поставил ботинки. Благодаря этому один раз ему удалось не пустить в дом хозяйку: сослался, что в комнате спит женщина. А курьер, увидев женские вещи, ничего не заподозрил», — добавили в ГУВД.
Мужчину задержали через восемь часов после совершения преступления, за это время он успел снять номер в хостеле. При нем на момент задержания были фотоаппарат и утюг. В милиции он рассказал, что на преступление его толкнула обида, которую он некогда затаил на российский