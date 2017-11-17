Россиянин в Минске украл у курьера фотоаппарат за Br6 тыс

Столичные правоохранители задержали 40-летнего гражданина России, который ограбил курьера интернет-магазина. Мужчина приехал в Минск 9 ноября. Как рассказал милиционерам, планировал встретиться с подругой. Но встреча отменилась, а он решил остаться на некоторое время и снял жилье на сутки. Хозяйке квартиры под различными предлогами отказывался давать паспорт для заключения договора, оттягивал этот момент, однако за жилье платил.

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«К преступлению он подготовился тщательно, продумал все до деталей, даже купил женскую куртку, шляпку и ботинки 36-го размера. Они создавали эффект присутствия женщины в квартире, что было ему на руку, — отметил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Николай Шибалко. — В какой-то момент россиянин решил купить в интернет-магазине фотоаппарат за Br6 тыс. Сделал заказ, через некоторое время приехал курьер, позвонил мужчине, а тот сказал, что подходит к дому. Встреча произошла в машине. Россиянин, внимательно изучив фотоаппарат, пригласил курьера домой. Когда они подошли к квартире, мужчина открыл дверь, пропустил курьера первым и, как только тот оказался в прихожей, закрыл снаружи дверь».

Фотоаппарат остался у злоумышленника. Чтобы жертва не смогла позвать на помощь через окна, россиянин снял с них ручки. А под лестницей в подъезде спрятал утюг, который накануне похитил из квартиры. «Что касается женской куртки, шляпки и ботинок, то злоумышленник купил их накануне. Одежду повесил в прихожей, возле двери поставил ботинки. Благодаря этому один раз ему удалось не пустить в дом хозяйку: сослался, что в комнате спит женщина. А курьер, увидев женские вещи, ничего не заподозрил», — добавили в ГУВД.