Из-за непогоды на уральских дорогах возросло количество аварий
Масса дорожных аварий произошла сегодня ночью и накануне вечером в Свердловской области.
Масса дорожных аварий произошла сегодня ночью и накануне вечером в Свердловской области.
Только в Екатеринбурге зафиксировано несколько десятков ДТП.
На Объездной водитель отечественной четверки не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась на крышу. Мужчина не пострадал.
На Кольцовском тракте разбился BMW. Автомобиль закрутило на скользкой дороге. По предварительным данным, пострадавших нет. На Челябинском тракте столкнулись легковой автомобиль и
Как стало известно, водитель «Волги» не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой машиной. От удара машины отбросило друг от друга на несколько метров.
В ГИБДД просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать правила.