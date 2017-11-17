Из-за непогоды на уральских дорогах возросло количество аварий

Только в Екатеринбурге зафиксировано несколько десятков ДТП. Из-за выпавшего снега и понижения температуры на дорогах образовалась ледяная корка.

На Объездной водитель отечественной четверки не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась на крышу. Мужчина не пострадал.

На Кольцовском тракте разбился BMW. Автомобиль закрутило на скользкой дороге. По предварительным данным, пострадавших нет. На Челябинском тракте столкнулись легковой автомобиль и мини-грузовик.

Как стало известно, водитель «Волги» не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой машиной. От удара машины отбросило друг от друга на несколько метров.