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14:19 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Из-за непогоды на уральских дорогах возросло количество аварий

Масса дорожных аварий произошла сегодня ночью и накануне вечером в Свердловской области.

Только в Екатеринбурге зафиксировано несколько десятков ДТП. Из-за выпавшего снега и понижения температуры на дорогах образовалась ледяная корка.

На Объездной водитель отечественной четверки не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась на крышу. Мужчина не пострадал.

На Кольцовском тракте разбился BMW. Автомобиль закрутило на скользкой дороге. По предварительным данным, пострадавших нет. На Челябинском тракте столкнулись легковой автомобиль и мини-грузовик.

Как стало известно, водитель «Волги» не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой машиной. От удара машины отбросило друг от друга на несколько метров.

В ГИБДД просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать правила.

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