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14:04 (мск), источник: Новости Перми

В Перми полиция обнаружила игорное заведение

14 ноября полицейские выявили факт незаконной игорной деятельности в помещении на улице Ушинского. Заведение работало под видом внебиржевой торговли.

По сообщению полиции, игорное заведение прикрывалось внебиржевой торговлей бинарными опционами. Всего стражами порядка изъято 12 единиц техники, документация и денежные средства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства.

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