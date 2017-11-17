В Перми полиция обнаружила игорное заведение
14 ноября полицейские выявили факт незаконной игорной деятельности в помещении на улице Ушинского. Заведение работало под видом внебиржевой торговли.
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14 ноября полицейские выявили факт незаконной игорной деятельности в помещении на улице Ушинского. Заведение работало под видом внебиржевой торговли.
По сообщению полиции, игорное заведение прикрывалось внебиржевой торговлей бинарными опционами. Всего стражами порядка изъято 12 единиц техники, документация и денежные средства.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства.