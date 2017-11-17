Мошенник заставлял пермяков покупать спецодежду
Житель Новосибирска разместил в сети объявление о приеме на работу. Откликнувшихся людей просили купить необходимую спецодежду, которую потом привозил им курьер. Но работу они так и не получили.
Житель Новосибирска разместил в сети объявление о приеме на работу. Откликнувшихся людей просили купить необходимую спецодежду, которую потом привозил им курьер. Но работу они так и не получили.
Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, пермяки откликались на вакансию и связывались с потенциальным работодателем. По телефону жертв убеждали, что они будут назначены на должность, однако необходимо приобрести спецодежду, стоимость которой составляла несколько тысяч рублей.
Доверчивые люди оплачивали покупку. После одежду им доставлял курьер. Но работу никто из них не получил.
В ходе
По фактам хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела.