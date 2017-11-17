Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Развенчан популярный миф о масках для лица
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
ВГТРК не будет показывать Олимпиаду при отстранении сборной РФ
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Виктория Лопырева стала студенткой
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
14События недели в фотографиях
14:03 (мск), источник: Новости Перми

Мошенник заставлял пермяков покупать спецодежду

Житель Новосибирска разместил в сети объявление о приеме на работу. Откликнувшихся людей просили купить необходимую спецодежду, которую потом привозил им курьер. Но работу они так и не получили.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, пермяки откликались на вакансию и связывались с потенциальным работодателем. По телефону жертв убеждали, что они будут назначены на должность, однако необходимо приобрести спецодежду, стоимость которой составляла несколько тысяч рублей.

Доверчивые люди оплачивали покупку. После одежду им доставлял курьер. Но работу никто из них не получил.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлениям причастен житель Новосибирска 1989 года рождения.

По фактам хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
В Москве похитили кабель спецсвязи ФСБ
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь