Мошенник заставлял пермяков покупать спецодежду

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, пермяки откликались на вакансию и связывались с потенциальным работодателем. По телефону жертв убеждали, что они будут назначены на должность, однако необходимо приобрести спецодежду, стоимость которой составляла несколько тысяч рублей.



Доверчивые люди оплачивали покупку. После одежду им доставлял курьер. Но работу никто из них не получил.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлениям причастен житель Новосибирска 1989 года рождения.



По фактам хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела.