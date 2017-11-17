Директор гимназии в Уфе рассказал подробности избиения школьницы
Сегодня в СМИ появилось видео, на котором две семиклассницы устроили драку за школой.
Сегодня в СМИ появилось видео, на котором две семиклассницы устроили драку за школой.
Директор уфимской гимназии № 140, одна из учениц которого стала участницей драки, попавшей на видео, которое вскоре оказалось в соцсети, рассказал ProUfu.ru, как все произошло.
«Все случилось в осенние каникулы. Девочка из нашей гимназии поссорилась с ученицей соседней школы, не буду говорить, какой. Причины чисто бытовые, подростковые. К счастью, в результате драки ни одна из них не пострадала», — рассказал директор гимназии, Булат Зинуров.
«После каникул, когда мы узнали об этом, мы провели встречу между девочками и их родителями, на которой обсудили проблему, все перед друг другом извинились и разошлись миром. Обе девочки взяты на внутришкольный учет. Полиция не привлекалась», — поделился педагог.
Напомним, сегодня в СМИ появилось видео, на котором две семиклассницы устроили драку за школой.