В Уфе суд вынес решение по «полицейскому-миллионеру»
Для установления истины потребовалось не одно заседание.
Для установления истины потребовалось не одно заседание.
17 ноября в Кировском районном суде столицы огласили решение по иску прокурора Башкирии к бывшему сотруднику ОБЭП МВД по РБ Ильнуру Юсупову и его
Напомним, весной 2017 года проверка показала наличие у четы Юсуповых имущества на 200 млн рублей, что не соответствовало их доходам: три квартиры в элитных жилкомплексах, автомобили, коттедж и земля общей площадью 37 гектаров. Прокуратура требовала обратить все это имущество в доход государства.
В ходе судебного разбирательства иск изменился. Так, на последнем заседании прокуратура отказалась от претензий на 5 земельных участков в Нурлино и от 10 участков в Николаевке, по которым решен вопрос в Уфимском районном суде.
В итоге, иск прокурора РБ суд удовлетворил частично: 4-комн. квартира на ул. Пушкина, ½ участка площадью 800 кв.м и ½ жилого дома в с. Дмитриевка, дом площадью 191,9 кв.м и земельный участок на 1034 кв.м в д. Ушаково, а также автомобиль Toyota Highlander — отправятся в доход государства.