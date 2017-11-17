В Уфе суд вынес решение по «полицейскому-миллионеру»

17 ноября в Кировском районном суде столицы огласили решение по иску прокурора Башкирии к бывшему сотруднику ОБЭП МВД по РБ Ильнуру Юсупову и его экс-супруге Эллине Юсуповой.

Напомним, весной 2017 года проверка показала наличие у четы Юсуповых имущества на 200 млн рублей, что не соответствовало их доходам: три квартиры в элитных жилкомплексах, автомобили, коттедж и земля общей площадью 37 гектаров. Прокуратура требовала обратить все это имущество в доход государства.

В ходе судебного разбирательства иск изменился. Так, на последнем заседании прокуратура отказалась от претензий на 5 земельных участков в Нурлино и от 10 участков в Николаевке, по которым решен вопрос в Уфимском районном суде.