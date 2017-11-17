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14:23 (мск), источник: РИА Новости

Фигурант дела о перестрелке в Екатеринбурге предстанет перед судом

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из фигурантов дела о перестрелке, произошедшей в Екатеринбурге в сентябре 2016 года на улице Депутатской, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью первой и частью второй статьи 212 УК РФ «склонение к участию и участие в массовых беспорядках», — говорится в сообщении.

В начале сентября 2016 года обвиняемый склонил к участию в массовых беспорядках 13 человек.

По версии следствия, инцидент произошел из-за случившегося накануне конфликта между двумя мужчинами из-за оскорбления на дне рождения у их знакомого. Днем 3 сентября 2016 года у дома по улице Депутатской собрались 25 человек, вооруженные ножами, битами, металлическими прутами, а также травматическим и пневматическим оружием. В результате массовой драки пострадали четыре человека: один из них получил огнестрельное ранение, двое — множественные кровоподтеки в области головы, туловища и конечностей, четвёртый потерпевший сумел убежать с места перестрелки.

В ответ на это двое из потерпевших применили огнестрельное оружие и травматический пистолет, в результате чего 13 участников перестрелки получили огнестрельные ранения, двое из них от полученных травм скончались в этот же день в больницах Екатеринбурга. После перестрелки все её участники, за исключением раненых, скрылись с места происшествия.

Уточняется, что на первоначальном этапе расследования следователи расследовали также отдельное уголовное дело — по статье «убийство», которое впоследствии было переквалифицировано на статью «убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны», а также по статье «незаконный оборот оружия». Однако было установлено, что в действиях четырех граждан усмотрены признаки необходимой обороны, а также что принадлежавшее хозяину дома оружие (порядка пяти ружей) приобретено и хранилось у него на законных основаниях. В связи с этим уголовные дела об убийстве, покушении на убийство иных соучастников массовых беспорядков и о незаконном обороте оружия были прекращены.

По сообщению СК РФ, из общей группы, состоявшей из 25 соучастников, три человека, которые подозревались в участии в массовых беспорядках, скончались. В связи с этим в отношении них уголовное преследование прекращено. Ещё одно выделенное дело приостановлено в связи с невозможностью участия другого обвиняемого в уголовном деле, третье — приостановлено в связи с временным тяжёлым заболеванием подозреваемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

По основному уголовному делу в отношении остальных 19 фигурантов в настоящее время продолжается выполнение требований статьи об ознакомлении обвиняемых с материалами уголовного дела.

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 Фигурант дела о перестрелке в Екатеринбурге предстанет перед судом
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