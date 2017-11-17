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14:06 (мск), источник: Noi.md

Экологического инспектора избили двое мужчин, которые занимались незаконной вырубкой

Экологический инспектор Сынджерейского района был избит и подвергся угрозам со стороны двух мужчин, которые были пойманы за незаконной вырубкой древесины, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно данным следствия, 14 ноября, около 16:30, по улице Кишиневской в городе Сынджерей гр-н К. Василе Е. вместе с двумя другими (неопознанными) гражданами, выгружали дрова из автомобиля. Прибывшие на место экологические инспекторы запросили у гр-на К. Василе Е. документы на дрова, которые он выгружал из личного автомобиля, но он повел себя агрессивно, начал ругаться и угрожать. Инспекторы по охране окружающей среды позвонили в Инспекторат полиции города Сынджерей с жалобой на гр-на К. Василе Е., который напал на гр-на Мотрука Анатолия, начальника Экологической инспекции Сынджерей, и нанес ему удары кулаком в голову и живот, угрожая смертью. Полиция прибыла на место и остановила агрессора.

На данный момент дело расследуется районной прокуратурой и Инспекторатом полиции Сынджерей.

Учитывая этот и другие похожие случаи, можно утверждать, что защита окружающей среды и делом местные правоохранительных органов, а не только природоохранных органов, которые должны сдерживать потенциальных правонарушителей.

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