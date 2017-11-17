Экологического инспектора избили двое мужчин, которые занимались незаконной вырубкой

Согласно данным следствия, 14 ноября, около 16:30, по улице Кишиневской в городе Сынджерей гр-н К. Василе Е. вместе с двумя другими (неопознанными) гражданами, выгружали дрова из автомобиля. Прибывшие на место экологические инспекторы запросили у гр-на К. Василе Е. документы на дрова, которые он выгружал из личного автомобиля, но он повел себя агрессивно, начал ругаться и угрожать. Инспекторы по охране окружающей среды позвонили в Инспекторат полиции города Сынджерей с жалобой на гр-на К. Василе Е., который напал на гр-на Мотрука Анатолия, начальника Экологической инспекции Сынджерей, и нанес ему удары кулаком в голову и живот, угрожая смертью. Полиция прибыла на место и остановила агрессора.