В Минске из школы в Ленинском районе эвакуировали 834 ученика

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Днем 17 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в школе № 130 на улице Янки Лучины.

Произошло загорание в электрощите на территории в один квадратный метр в помещении электрощитов на первом этаже. Загорание ликвидировали в 12.20.

— Из школы были эвакуированы 834 ученика и 37 педагогов. Пострадавших нет, — сообщила sb.by официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.