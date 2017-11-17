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14:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске из школы в Ленинском районе эвакуировали 834 ученика

В столичной школе в Ленинском районе эвакуировали всех учеников и работников. Сработала пожарная сигнализация.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Днем 17 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в школе № 130 на улице Янки Лучины.

Произошло загорание в электрощите на территории в один квадратный метр в помещении электрощитов на первом этаже. Загорание ликвидировали в 12.20.

— Из школы были эвакуированы 834 ученика и 37 педагогов. Пострадавших нет, — сообщила sb.by официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Причины возгорания выясняются.

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