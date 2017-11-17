Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В 2018 году пенсионеры получат надбавку за стаж более 40 лет
7 неловких вопросов сексологу
Развенчан популярный миф о масках для лица
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Виктория Лопырева стала студенткой
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
14События недели в фотографиях
14:01 (мск), источник: Publika.md

Столичный таксист задержан по подозрению в хранении наркотиков

Этой ночью в столице полиция задержала нескольких мужчин, которые потребляли наркотики. Двоих обнаружили на Рышкановке в автомобиле.

Источник: Publika.md

Также сотрудники полиция нашли и пакет с веществом, предположительно, марихуаной. Наркотики обнаружили и у водителя такси на Ботанике.

При задержании 30-летний мужчина вел себя неадекватно.

Еще двоих молодых людей полицейские задержали на Буюканах. У них изъяли пакеты с коноплей. Всем задержанным грозит до пяти лет тюрьмы или до 21 тысячи леев штрафа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
В Москве похитили кабель спецсвязи ФСБ
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь