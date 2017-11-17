Столичный таксист задержан по подозрению в хранении наркотиков

Также сотрудники полиция нашли и пакет с веществом, предположительно, марихуаной. Наркотики обнаружили и у водителя такси на Ботанике.

Еще двоих молодых людей полицейские задержали на Буюканах. У них изъяли пакеты с коноплей. Всем задержанным грозит до пяти лет тюрьмы или до 21 тысячи леев штрафа.