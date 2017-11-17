Столичный таксист задержан по подозрению в хранении наркотиков
Этой ночью в столице полиция задержала нескольких мужчин, которые потребляли наркотики. Двоих обнаружили на Рышкановке в автомобиле.
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Этой ночью в столице полиция задержала нескольких мужчин, которые потребляли наркотики. Двоих обнаружили на Рышкановке в автомобиле.
Также сотрудники полиция нашли и пакет с веществом, предположительно, марихуаной. Наркотики обнаружили и у водителя такси на Ботанике.
При задержании 30-летний мужчина вел себя неадекватно.
Еще двоих молодых людей полицейские задержали на Буюканах. У них изъяли пакеты с коноплей. Всем задержанным грозит до пяти лет тюрьмы или до 21 тысячи леев штрафа.